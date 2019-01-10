Kurtlar Vadisi oyuncusu meğer çete lideriymiş! Yaka paça gözaltına alındı

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde rol alan ünlü oyuncu, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktaran kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.
Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden içerinde Kurtalar Vadisi'nin doktoru Hüseyin K.'nın da olduğu 9'u ceza evinde gönderildi.
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