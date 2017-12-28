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Kurtlar Vadisi Kaoshangi kanalda ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaoshangi kanalda ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak hangi kanalda ekrana gelecek? Uzun zamandır beklenen Kurtlar Vadisi Kaos için geri sayım başladı. Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekrana geleceğini duyurdu. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili detaylara gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 10:09 - Güncelleme: 28-12-2017 10:09

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Arka Sokaklar ile yarışan dizisi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara geri dönüyor. Bir süre ekranlara ara veren Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak hangi kanalda?

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, şubat ayında ekranlara gelecek "Kurtlar Vadisi Kaos"ta, Myanmar'dan da hikayelerin yer alacağını söyledi. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti.

KURTLAR VADİSİ KAOS BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANI İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, 'Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz.' ifadelerini kullandı.

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