'Kürt Yaşar' çetesi çökertildi

Aksaray'da 'Kürt Yaşar' lakaplı Yaşar Koçak’ın liderliğini yaptığı 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve yaralama suçlaması yapılan çete çökertildi.

'Kürt Yaşar' çetesi çökertildi

AKSARAY’da, 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, gümrük kaçağı araç bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM, tehdit, ateşli silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen polis 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Kürt Yaşar lakaplı Yaşar Koçak’ın lideri olduğu çetenin halk arasında korku, panik ve infial uyandıracak silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirtildi.

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'Kürt Yaşar' çetesi çökertildi

Operasyon sabahın ilk ışıklarında Aksaray merkez, Ortaköy ilçesi ve köylerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kentte suç örgütü kurarak haraç topladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve silahla adam yaralamak gibi eylemler gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, liderliğini Yaşar Koçak isimli şahsın yaptığını tespit ettikleri suç örgütünü takibe aldı. Çete lideri olduğu belirlenen Yaşar Koçak’ı takibe başlayan polis ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı.

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'Kürt Yaşar' çetesi çökertildi

Yapılan takiplerde 30 şüpheliyi tespit eden ve birçok delil elde eden polis, sabahın ilk ışıklarında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 6, merkeze bağlı Borucu köyünde 1, Hırkatol köyünde 1, İsmailağatolu köyünde 1, Altınkaya köyünde 1, Sevinçli köyünde 1, Ortaköy ilçesinde 13, Gökkaya köyünde 3 ve Bozkır köyünde 1 adres olmak üzere toplam 28 ayrı adrese 197 polis ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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'Kürt Yaşar' çetesi çökertildi

ADETA CEPHANELİK BULUNDU: Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp olan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüpheliler ev aramalarının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise elde geçen ateşli silahlar ve mühimmatlar adeta cephaneliği andırdı. 28 ayrı adreste didik didik arama yapan polis ekipleri 16 adet av tüfeği, 545 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 65 bin 440 TL para, 5 bin 740 TL sahte para, bin euro sahte para, 113,12 gram esrar, 3 adet çek-senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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