Kürt siyasetçiden çarpıcı sözler! Kürtler pişman olacak

Suriye'de Kürt İnisiyatifi Başkanı Muhammed Oso, ''Suriye ordusunun Afrin'e girişini ve devlet kurumlarının kontrolünü devralmasını engellemek, Kürtler adına büyük bir hata oldu'' dedi.

Oso, ''Afrin'deki durumla ilgili Amerikalıların ikiyüzlülüğünü hepimiz gördük. Suriye halkına yönelik saldırganlık anlamına gelebilecek Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktılar'' dedi.

"Afrin'deki Kürtlerin, Kürt liderliğinin Amerikalılarla işbirliği yapma kararından git gide daha rahatsız olduklarını" aktaran Kürt İnisiyatifi Başkanı, "Rusya'nın bu savaşı ve Türkiye'nin saldırganlığını Astana süreci vasıtasıyla durdurabileceğinden" söz etti.

ŞAM VE MOSKOVA YARDIM ETTİ: Kürt güçlerinin hala terörist gruplarla savaşmaya devam ettiğini, Kürtlere bu savaş için gerekli silahları başta Suriye ordusunun sağladığını ve PYD'nin Moskova'da temsilcilik açtığını hatırlatan Oso, ''Suriye ordusunun Afrin'e girişini ve devlet kurumlarının kontrolünü devralmasını engellemek, Kürtler adına büyük bir hata oldu'' diyerek ekledi:

"KÜRTLERİ KORUYABİLİRLERDİ"

''Ne de olsa Suriye ordusu tüm Kürt bölgelerine girebilir ve eli kulağındaki felaketten Kürtleri koruyabilirdi.''

"ANKARA, ASLINDA TÜM SURİYE'Yİ HEDEF ALIYOR"

Ankara'nın Suriye'nin kuzeyi için stratejik planları olduğunu, kendi kontrolünde bir bölge oluşturmak istediğini, dolayısıyla operasyonun sadece Kürtlere yönelik olmadığını savunan Oso, ''Bu, gelecekte Şam ile Ankara arasında yeni sorunlar çıkmasına yol açabilir'' dedi.

Suriye hükümeti, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nı pek çok kez sert dille kınadı ve BM'ye şikayet etti. Kuzey Suriye'deki Kürt liderliğiyle Şam yönetimi arasında uzun pazarlıklardan sonra sadece Suriye hükümet güçlerine bağlı milislerin Afrin'e girmesi yönünde uzlaşma sağlanabildi. TSK-ÖSO harekatında Suriye hükümeti milisleri de onlarca kayıp verdi.