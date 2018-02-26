"Kürt Şahinleri Tugayı" Afrin'e gidiyor

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden olan ve özel kuvvetler eğitimi alan 600 kişilik Kürt Şahinleri Tugayı, yarından itibaren Afrin'e doğru harekete geçiyor. Çoğunluğu Suriyeli Kürtler'in oluşturduğu Tugay, Afrin şehir merkezinin terörden temizlenme sürecinde yer alacak.

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi. Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu. Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.

ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.