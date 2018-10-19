Kürsüde konuşurken yere yığıldı ölümden döndü

İnegöl'deki Atatürk Anıtı önünde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Resul Kayman, anıta çelenk bırakmasının ardından kürsüye geldi. Konuşma yapan Kayman, birden fenalaşarak, yere yığıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Baygınlık geçiren Kayman'a ilk müdahaleyi törene katılanlar yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kayman'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Resul Kayman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İşte olay yerinden kareler...
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