Küresel servet raporu açıklandı En zengin yüzde 1'e ne oldu?

Credit Suisse Research Institute (CSRI) tarafından hazırlanan Global Wealth Raporuna göre toplam küresel servet 280 trilyon dolara ulaştı ve 10 sene önce yaşanan finansal krizden bu yana yüzde 27’lik artış gösterdi.

EN HIZLI SERVET OLUŞTURMA YILI

Raporda, geçtiğimiz son 12 ayda toplam küresel servet yüzde 6,4 oranında artış gösterdi. Bu sene, 2012 yılından bu yana en hızlı servet yaratma hızı ve finansal krizden bu yana en iyi sonuçlardan biri yaşandı. Dahası, servet nüfustan daha hızlı artarak, yetişkin başına küresel ortalama refah yaklaşık 56 bin dolara ulaştı.

ABD YİNE LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Servet bakımından ülkeler karşılaştırıldığında ABD liderliğini koruyor. Ülke, mali kriz sonrasında kayda değer kesintisiz büyümeye devam etti ve küresel servet stokuna 8,5 trilyon dolar ekledi. Bir başka deyişle ABD, son 12 ayda 16,7 trilyon ABD doları ile toplam küresel servet birikiminin yarısından fazlasını üretti. 2017'de yetişkin başına ortalama sıralamasında İsviçre liderliğini koruyor. İsviçre'de yetişkin başına servet yüzde 130 artarak 537.600 dolara yükseldi.

ÇİN BÜYÜME HIZINI AŞTI

Servetin büyük kısmı hala Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki (Çin ve Hindistan hariç) yüksek gelirli ekonomiler tarafından tutulurken, yeni servet yaratıcıları daha görünür hale geliyor. Kriz sırasında yüzde 20'lik bir kaybı yaşayan Çin, kriz öncesi servet büyüme hızını aştı.

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi, ilk kez dünyadaki toplam varlığın yarısından fazlasına sahip oldu.

Servet bakımında gelir dağılımının en adil olduğu bölge ise Avrupa olarak öne çıkıyor.