Küresel piyasalar altını etkiledi gram ve çeyrek düştü

Küresel piyasalardaki değişimler altın fiyatlarını etkiledi. Altın fiyatları, Almanya´dan gelen zayıf veriler ve Brexit anlaşması oylaması etkisiyle hafif düştü.

Altın fiyatları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası düşmeye devam etti. Bu sabah altının gram fiyatı 09:50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 225 liradan işlem görmeye başladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.499,00 lira oldu.

İşte altındaki son durum: