Kurbanlık hisse fiyatları 2018 - Carrefour - Migros - A 101 dana ve koyun...

2018 yılında kurbanlıklar fiyatları geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 8,6 oranında zamlandı. Keçi ve koyunda ise kurbanlıklar yüzde 11,2 oranında arttı. Küçükbaş hayvanlarda en düşük fiyat 750 lira. Büyükbaş kurbanlık almak isteyenler ise çok daha fazlasını cepten çıkaracaklar. Dana fiyatları 5 bin liradan başlıyor. Üstelik İstanbul'un iki yakası arasında da bir hayli fiyat farkı var.

Kurban pazarlarındaki kurbanlık fiyatı : İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira olan kurbanlık kilo fiyatı, Anadolu yakasında 23-25 lira olacak. Ankara'da ise kurbanlıkların kilosu 18-22 liradan satılacak. İzmir'de kurbanlık almak isteyenler kilo başına 17-22 lira arasında fiyat ödeyecekler. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde olacak.

2018 Kurbanlık dana koyun keçi fiyatları : Resmi açıklamaya göre 2018 yılı için kurbanlık dana 5 bin ile 20 bin lira, kurbanlık koyun ve keçi ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında satılacak. Fiyatlar illere göre fark gösterecek. İstanbul'un Anadolu yakasında kurbanlık fiyatları Avrupa yakasına göre daha pahalı olacak. En hesaplı kurbanlıklar İzmir'de en pahalısı da İstanbul'da satılıyor olacak.

A101 -Carrefour ve Migros kurbanlık fiyatı : Peki Kurban pazarı yerine marketten kurbanlık almak isteyenler ne kadar ödeyecek? Kurbanlıklarda taksit yapanlar hatta eve koliyle getirenler var. İşte A101, BİM, Carrefour ve Migros gibi marketlerin kurbanlık fiyatları ve hizmetleri:

A 101 KURBANLIK FİYATLARI : Kurbanlık alıcılarına helal kesim garantisi veren A101marketlerde kurbanlıkların kilosu 14 ile 16 arasında değişiyor. Kemikli küçükbaş kurbanlık Karaman koyunu satış fiyatı A101'de 995 lira. Kilosu 18 ile 22 arasında değişen kemiksiz kurbanlık dananın 7'de 1 hissesi ise 1.095 lira. A101 kurbanlık fiyatlarında taksit imkanı da var. Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Bonus – Maximum – World kart sahiplerine 9 taksit imkanı var.

MİGROS KURBANLIK FİYATI : Migros marketlerde 2018 yılı kurbanlık 12 kiloluk koç 1155 liradan, 16 kiloluk koç ise 1295 liradan satılıyor. Migrosta kurbanlık danada ise minimum 21 kiloluk hayvanın 1 hisse fiyatı 1245 lira. Money bonus ile 100 TL indirimli kurbanlık satan Migros, 9 taksit yapılıyor.

CARREFOUR KURBANLIK FİYATI : Kıvırcık Koç Kurban Paketi 1.285 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.235 TL. (min. 17 kg). Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg) Karaman Koç Kurban Paketi 1245 TL. Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli ve 1.195 TL. (min. 17 kg) Carrefour'da Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi (1/7 hisse ve minimum 19 kilo kemiksiz et) 1.225 lira. Büyükbaş kurbanlıkta daha büyük hayvan seçilirse fiyat ona göre değişebiliyor. Kurbanlık danalar Axess kredi kartı ile alımlarda ise 50 TL indirimli.