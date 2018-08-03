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Kurbanlık alırken bunlara dikkat!

Kurbanlık alırken bunlara dikkat!

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. Alınacak kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, hayvanın tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde yaralanma belirtilerinin olmaması gerektiğini söyledi

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:21 - Güncelleme: 03-08-2018 11:21

Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Gülbeyen, "Kurban Bayramı için damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade damızlık dışı bırakılmış erkek ve dişi hayvanların satış dönemidir" dedi.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Gülbeyen, "Öncelikle hayvanın dış bakıda sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz. Tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde herhangi bir yaralanma belirtilerinin olmaması gerekiyor. Gözlerinin parlak bir şekilde bakması ve körlük olmaması gerekiyor. Bunlar hayvanlarda görülen dış bakılardır. Ayrıca hayvanın yaşının dolması yani biz buna kapak açma deriz bu ise hayvanın süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin yerine gelmesidir. Bu da ön dişlerinden itibaren başlar ön iki dişinin kalıcı hale gelip yaşını doldurması ile kurban vazifesini görebilir. Bu şekilde sağlıklı kurbanlık hayvanlarımızı ayırt edebiliriz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 03 Ağustos 2018 11:39 PARAYI BULSAK DİKKAT EDERİZ.

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