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Kurban ibadetinde bu hataları yapmayın!

Kurban ibadetinde bu hataları yapmayın!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, İlahiyat Profesörü Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır ile kurban ibadeti sırasında en çok yapılan yanlışları cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 12:30 - Güncelleme: 15-08-2018 12:30

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi,  İlahiyat Profesörü Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır ile kurban ibadeti sırasında en çok yapılan yanlışları cevapla.tv'ye anlattı.

Allah Teala Hac Suresi 36. Ayet’te şöyle buyurmaktadır: “Sizin için de bedence gelişmiş kurbanlık hayvanları Allah’a kulluğun simgelerinden yaptık. Onlarda sizin için fayda vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları yere yapıştığı zaman onlardan hem siz yiyin, hem kendi halinden memnun olana hem de isteyene yedirin. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdik; belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.” Bu ayette Kurbanların belli yerlerde ve ayakta kesilmeleri anlaşılmaktadır. Ancak birçok müslüman bunu bilmemektedir. Müslümanlar Kurban ibadetini yerine getirirken hayvanlara eziyet etmemeli ve Kuran-ı Kerime uygun bir şekilde kesmeli. Bu konularda Dünya’ya örnek olmalıyız.

Kaynak: cevapla.tv

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