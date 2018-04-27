Kurban edilen 140 çocuğun mezarları bulundu!

Peru'da 500 yıl öncesine ait 140 çocuk iskeleti bulan arkeologlar, çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiklerini düşünüyor.

Kurban edilen 140 çocuğun mezarları bulundu!

Peru'da 500 yıl öncesine ait 140 çocuk iskeleti bulan arkeologlar, çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen antik bir medeniyet tarafından topluca kurban edildiklerini düşünüyor. Güney ve Orta Amerika'da hüküm süren Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde 'insan kurban etme' geleneği olduğu hem sömürgeci İspanyolların o dönem tuttukları günlüklerden hem de arkeolojik bulgulardan biliniyor.

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Kurban edilen 140 çocuğun mezarları bulundu!

Fakat araştırmayı yayımlayan National Geographic dergisi, onlar kadar bilinmeyen Chimu Medeniyeti'ne ait bu mezarların, şimdiye kadar görülen bir defada en büyük çocuk kurbanı vakası olduğunu yazdı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yaşları 5 ila 14 arasında değişen 140 çocuğa ait kalıntılar Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında Pasifik Okyanusu'na bakan bir yamaçta kazılmış sığ mezarlarda bulundu.Peru'nun kuzeyindeki La Libertad bölgesindeki bölgede Ay'a tapan antik Chimu Medeniyeti yaşamıştı. Kazının yakınındaki Trujillo ise bugün 800 bin kişilik nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük kenti.

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Kurban edilen 140 çocuğun mezarları bulundu!

Arkeolojik bulgulara göre çocuklar ve beraberinde öldürüldüğü anlaşılan 200 lama, bu bölgede 500 yıl önce hüküm süren Chimu Medeniyeti döneminde öldürüldü. Bütün çocukların göğüs hizasında kesiklerle öldürüldüğü ve kalplerinin çıkarıldığı anlaşıldı.

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Kurban edilen 140 çocuğun mezarları bulundu!

Bölgede kazılar 2011 yılında başladı ve ekip önce 3 bin 500 yıllık bir tapınağın yakınlarında 42 çocuk ve 76 lamaya ait kalıntılar buldular. Beş yıl sonra kazılar tamamlandığında bulunan çocuk mezarlarının sayısı 140, lama kalıntılarının sayısı da 200'e varmıştı. Mezarlarda bulunan ip ve kumaş gibi kalıntılardan çocukların MS 1400 ve 1450 tarihleri arasında öldürülmüş olduğu anlaşılıyordu.

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