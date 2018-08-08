Kurban bereketi yıl boyu sürsün

Kızılay’a verdiğiniz kurban vekaleti ile ihtiyaç sahipleri gülüyor, kurban coşkusu ve bereketi yıl boyu sürüyor! Hemen size en yakın Kızılay Şubemize giderek vekalet verebilirsiniz.



Yurt dışından kurban vekalet bedellerini kabul ediyoruz! Almanya Ziraat Bankası Kızılay hesap numarası aracılığı ile kurban vekalet bedelini Kızılay’a gönderebilirsiniz.



Kızılay, bu yıl da her yıl olduğu gibi, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri için bağışladığınız kurbanları onlara ulaştırıyor. Hemen banka hesap numaralarımız aracılığıyla Kızılay'a kurban vekalet bedelini gönderebilirsiniz.

