Kurban bereketi yıl boyu sürsün

Kızılay’a verdiğiniz kurban vekaleti ile ihtiyaç sahipleri gülüyor, kurban coşkusu ve bereketi yıl boyu sürüyor! Hemen size en yakın Kızılay Şubemize giderek vekalet verebilirsiniz.
Yurt dışından kurban vekalet bedellerini kabul ediyoruz! Almanya Ziraat Bankası Kızılay hesap numarası aracılığı ile kurban vekalet bedelini Kızılay’a gönderebilirsiniz.
Kızılay, bu yıl da her yıl olduğu gibi, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri için bağışladığınız kurbanları onlara ulaştırıyor. Hemen banka hesap numaralarımız aracılığıyla Kızılay'a kurban vekalet bedelini gönderebilirsiniz.
Kızılay'a kurban vekaletinizi banka yoluyla, telefonla veya websitemiz üzerinden verebilirsiniz. www.kizilay.org.tr
Yüksek teknolojiyle konservelere dönüştürülen kurban etleriniz, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
Kızılay’ın 2018 yılı “Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası” devam ediyor! Kesilen kurbanlarınız yüzbinlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor.
Kurban’ın bereketi ve mutluluğu Kızılay’la dünyanın her yerine ulaşıyor. Kızılay’a verdiğiniz kurban vekaletinizle yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin yüzü gülüyor.
Kızılay’a verdiğiniz kurban vekaletiyle kesilen kurban etleriniz ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılıyor. Siz de hemen websitemizi ziyaret ederek kurban vekalet bedelini yatırabilirsiniz. www.kizilay.org.tr
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kestiğimiz kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, kurbanın bereketini ve mutluluğunu paylaşıyoruz.
Bağışladığınız kurbanları konserve haline getiriyor, ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtıyoruz. www.kizilay.org.tr
Evine belki de bir yıl boyunca hiç et girmemiş ailelere ulaşıyor, bağışladığınız kurbanları tüm ihtiyaç sahiplerine paylaştırıyoruz.
Kızılay kurban vekalet bedeli yurt içi 750 / yurt dışı 590 TL.
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