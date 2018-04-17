  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kurban Bayramı tatilinde seçim olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı...

Kurban Bayramı tatilinde seçim olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Kasım 2019 seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihine alınsın önerisini getirdi. Peki 26 ağustosta ne var o tarihe Kurban bayramı tatili mi denk geliyor? İşte Kurban bayramı 2018 yılı tarihleri ve seçim için önerilen gün;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 12:19 - Güncelleme: 17-04-2018 13:26

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan Türkiye genel seçiminin erkene alınması gündeme oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim için verdiği 26 Ağustos 2018'in tam da Kurban Bayramı'na denk geldiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı 20 Ağustos'ta başlıyor ve 24 Ağustos Cuma günü sona eriyor. Bahçeli'nin teklif ettiği tarih de Kurban Bayramı tarihine geliyor...

Kurban Bayramı tatilinde, tatilciler bayramdan önceki cumartesi pazarı ve bayram tatilinden sonraki cumartesi pazarı da ekleyerek 9 günlük bir tatil planlıyorlardı. Vatandaşların çok büyük bir bölümünün tatilde olacak olmasının seçime katılımı ciddi oranda düşüreceği belirtiliyor. AK parti bu gerekçe ile Bahçeli'nin erken seçim tarihine itiraz edebileceği belirtiliyor...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ : Kurban bayramı 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Bayram tatilinin haftasonları ile birleşip 9 güne çıkması bekleniyor. Bu durumda Kurban bayramı tatili 18 Ağustos cumartesi başlayıp 26 Ağustos pazar akşamı bitecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü
21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü
22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü
23 Ağustos 2018  perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü
24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü

takvim kurban bayramı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kurban Bayramı tatilinde seçim olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 12:26 tabiki ki, devlet bahçeli kurnaz ya; chpliler tatilde olacak oy kullanamayacak oda malı getirecek; TATLI SU KURNAZI DERLER BÖYLELERİNE AMA BİLMEZLERKİ MARMARA DENİZİ TUZLU ; YAŞAYAMAZLAR; AKP Yİ ZOR DURUMDA BIRAKTI BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI,AKP NİN İPİNİ ÇEKTİ

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro