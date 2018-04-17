Kurban Bayramı tatili tarihleri 26 Ağustos'ta seçim mi var?

TÜRKİYE'de 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih değişiyor mu? Devlet Bahçeli erken seçim için 26 Ağustos 2018 tarihini verdi. Bu tarih Kurban bayramı tatiline denk geliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 salı günü başlıyor ve 24 Ağustos 2018 tarihinde bitiyor. Tatilin 9 güne çıkması beklenirken buna bir de erken seçim eklenme ihtimali var.

YSK takvimine göre normal şartlarda 3 Kasım 2019 yılında yapılması planlanan seçim erkene alınacak mı? 29 Ağustos 2018 yılında Türkiye erken seçime gidecek mi? Bahçeli'nin açıklaması sonrasında gözler hükümete döndü. Gelen ilk açıklama bunun MHP ile görüşülüp değenlendirileceği yönünde oldu. İktidar partisi 26 Ağustos tarihine erken seçime katılımı düşüreceğinden pek sıcak bakmıyor.

BAYRAM TATİLİNDE ERKEN SEÇİM OLUR MU? : Bu sene Kurban Bayramı'nın haftasonları ile birleştirildiğinde büyük olasılıkla 9 gün olacak. Haliyle erken seçim izin önerilen 26 Ağustos 2018 bayram tatiline denk gelecek. Bu tarih de seçime katılımı düşürecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü

21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü

22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü

23 Ağustos 2018 perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü

24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ? : Devlet Bahçeli normal şartlarda 3 kasım 2019 tarihinde yapılacak olan seçimin 26 Ağustos 2018 tarihine alınmasını istedi ve şunları söyledi:

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen hayata geçmeden devamlı yargılanmakta, kararlanmakta ve hasar verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a (normal şartlardaki seçim tarihi) kadar sabırla dayanması geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü.

-Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı... Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir."

