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Kurban bayramı tarihi 2018 ne zaman Diyanet İşleri Başkanlığı

Kurban bayramı tarihi 2018 ne zaman Diyanet İşleri Başkanlığı

Kurban bayramı tarihi 2018 ne zaman kurban bayramı ve kaç gün tatil oldu araştırmaları vatandaşların gündeminde. 2018 yılı kurban bayramı için artık son 1 aya girmek üzereyiz. 4 gün süren kurban bayramı tatili başlangıç günü 21 ağustos salı olacak. Haftasonları ile birleşen kurban bayramı tarihi 9 gün tatil olacak.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 18:30 - Güncelleme: 13-07-2018 18:30

Kurban Bayramı tarihi ne zaman 2018, bayram ayın kaçında kutlanacak araştırmaları son 1 aya girerken merak konusu oldu. Müslümanların kutsal günlerinden olan hem kurban ibadetinin hem de bayramın bir arada olduğu manevi gün kurban bayramına artık az bir zaman kaldı. 2018 yılında kurban bayramı başlangıç tarihi Diyanet takviminde 21 Ağustos salı günü olarak işaretli. 4 gün süren kurban bayramı bitiş tarihi yani son günü ise 24 Ağustos cuma günü olacak. Peki kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün oldu mu? Bu konuda henüz resmi bir açıklama hükümetten gelmedi fakat daha önceki yıllarda buna benzer uygulamalar görüldü. Bu nedenle kurban bayramı tatili haftasonları ile birlikte 9 gün olacak. 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KAÇ GÜN: Bu yıl Kurban Bayramı tatilinde muhtemelen 9 gün izin yapacak. Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı günü başlayacak 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

KURBAN KESMEK KİMLERE FARZDIR: Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR: Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir.

Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir. Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR: Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.

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