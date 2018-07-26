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Kurban Bayramı ikramiyesi 1000 lira ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi 1000 lira ne zaman verilecek?

Hükümet tarafından milyonlarca emekliye bayramlarda ödenecek 1000 lira ikramiyenin ikincisi kurban bayramında ödenecek. Peki 1000 liralık kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında hesaplara yatacak? SSK, Bağkur emeklileri 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesini ne zaman alacak, net tarihi...

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 13:00 - Güncelleme: 26-07-2018 13:00

1000 liralık kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ayın kaçında verilecek araştırmaları 2018 kurban bayramının yaklaşması ile merak edilemeye başladı. Yılda 2 kez bayramlarda olmak üzere emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesi müjdesini hükümet vermişti. Emekliler ilk bayram ikramiyesini Ramazan bayramında aldı. Peki kurban bayramı 1000 liralık ikramiye ayın kaçında yatacak. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 1000 liralık bayram ikramiyeleri en geç 17 Ağustos'ta hesaplara yatırılması bekleniyor. 

 SSK, Bağ Kur, memur emeklisi, emekli sandığı emeklisi, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler için Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK: Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor. Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Dolayısıyla kurban bayram ikramiyesi 2018'in 17 Ağustos ile 20 Ağustos 2018’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR: 17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,- 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,- 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,- 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ OLAN 1000 TL İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK: SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN: Arefe gününün 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmiş olması, arefe öncesinde cumartesi ve pazarın da tatil olduğundan hafta sonuyla birlikte bayram tatilini birleştirildiğinde Kurban Bayramının 9 gün olması bekleniyor. Tabi son sözü yeni Bakanlar Kurulu söyleyecek.

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