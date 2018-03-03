Kural sonunda yıkıldı! Haluk ve Meltem dudak dudağa

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın için son zamanlarda ekranlara veda edecek, yayından kaldırılacak derken izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Yayınlandığı günden bu yana aile dizisi olarak bilinen Çocuklar Duyması'nda bir kural yıkıldı. Uzun zamandır araları bozuk olan Haluk ve Meltem, romantik anlar yaşarken ikili dudak dudağa kalıyor.
Aile dizisi olan, ancak son bölümlerde Tutku karakterinin diziye dahil olmasıyla entrikaların eksik olmadığı Brezilya dizilerini andıran Çocuklar Duyması'nda öpüşmeme kuralı da yıkıldı. Daha önce izleyici önünde hiç öpüşmeyen Meltem ve Haluk, dizinin son bölümünde yıllardan beridir süregelen kuralı yıkarak öpüştü.
İşte Meltem ve Haluk'un romantik anları...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER