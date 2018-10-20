Kuraklıktan kaçtılar şimdi ise...

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badghis eyaletinde 4 yıl boyunca süren kuraklık insanların göç etmesine neden oldu. Açlıkla mücadele etmeye çalışan halk şimdi ise soğuklarla nasıl başa çıkacağını düşünüyor.

Kuraklıktan kaçtılar şimdi ise...

Afganistan’ın kuraklıktan en çok etkilenen eyaleti olan Badghis’te yaşayan ve göç etmek zorunda kalan insanlar, önümüzdeki kış aylarında hayatta kalmak için yiyecek ve daha iyi barınaklara acil ihtiyaç duyuyor. Afganistan'daki Norveç Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Chris Nyamandi, "Açlık çeken çocukların soğuk yüzünden ölümlere yol açabilecek kış hastalıklarından etkilenmesinden korkuyoruz. Hava sıcaklıkları geceleri sıfır dereceye yaklaştı, önümüzdeki birkaç hafta artacak olan soğuk aileler için gerçekten bir test olacak" diye uyarıda bulundu.

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Kuraklıktan kaçtılar şimdi ise...

DERME ÇATMA BARINAKLARDA HAYAT
Göç eden Badghis’li halk Afganistan'ın sert kış şartlarına dayanıklı olmayan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Öte yandan kuru nehir yatakları üzerine barınakları kuran halk yağmur suları ile oluşacak sel bakınlarından da endişe ediyor. 24 yaşındaki genç anne Sultana, iki ay önce kuraklık yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, soğuk yüzünden 3 aylık kızını kaybettiğini söyledi. Sultana, "Buraya geldik ve başımızın üzerinde bir branda ile açık havada uyuduk. Kızım önce zatürre oldu, sonra da öldü" dedi.

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Kuraklıktan kaçtılar şimdi ise...

GEÇİM KAYNAKLARI YOK OLDU
Nüfusun yüzde 95'inin hayatta kalmak için tarım ve hayvancılığa güvendiği Afganistan'da, yağmursuz geçen 4 yıl kuzeybatıdaki Badghis eyaletindeki yarım milyon Afgan'ın geçim kaynaklarının kaybolmasına yol açtı. İnsanlar ailelerini beslemek için yeterli yiyecek bulamadı. Yaklaşan şiddetli kışın bu ailelerin durumlarını daha da kötü hale getirmesinden kokuluyor.

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Kuraklıktan kaçtılar şimdi ise...

BİRÇOK AİLE PARÇALANDI
Kuraklık nedeni ile birçok ailenin parçalandığını belirten Nyamandi, "Bu kritik kavşakta Afganistan'ı terk edemeyiz. Daha iyi barınaklar inşa edilmeli ve gıda stokları yapılmalı, böylece aileler önümüzdeki sert kış aylarında hayatta kalabilir. Afganların bu kışa rağmen hayatta kalmasını sağlamalıyız" dedi.

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