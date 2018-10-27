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Kur farkı gurbetçilere yaradı! Artık büyükşehirlerden konut alıyorlar

Kur farkı gurbetçilere yaradı! Artık büyükşehirlerden konut alıyorlar

Kur farkındaki artış vatandaşın alım gücünü düşürürken gurbetçilerin yüzünü güldürdü.  Konut sektörünün önde gelenleri, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin artık konut alımına daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 11:37 - Güncelleme: 27-10-2018 11:37

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ve konut sektörünü önde gelenleri, sektörde yaşananlara değindi. Yılın 9 ayında  yabancılara satılan konut sayısının 24 bin 155'e ulaştığını belirten Taş, "Geçen yılın tamamında 22 bin 200'den fazla konut satıldığını düşünürsek şimdiden bu rakamın yaklaşık 2 bin adet üzerine çıkmışız." dedi.

Taş, yaptığı açıklamada, yılın 9 ayında yabancılara konut satışının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 58,5 artışla 24 bin 155'e ulaştığını söyledi.

ÜRETİCİLER ARTIK AVRUPA’DA TANITIM YAPIYOR...
Yabancılara en çok konut satışının İstanbul'da yapılda sırasıyla  Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova’da yapıldığını belirten Taş, şöyle konuştu:  "Yükselen döviz kuruna bağlı olarak gurbetçiler de son dönemde konut alımına ciddi ilgi gösteriyor. Gurbetçiler, alımlarında genellikle kendi memleketlerini tercih etseler de döviz kuru avantajı ile büyük şehirlerden getirisi yüksek projelere de yüksek ilgi göstermeye başladılar. Bu yüzden markalı konut üreticileri büyük şehirlerdeki projelerini Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerde görücüye çıkarmaya başladı." dedi.

GURBETÇİ KONUT ALMAYA İSTEKLİ
Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, dolar ve avrodaki yükseliş sonrası gurbetçilerin ve yabancıların Türkiye'deki markalı konut projelerine ilgisinin artmasından bahsederek, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerine yabancıların ve gurbetçilerin ilgisinin artığını söyledi. Babacan, "Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz." dedi.

CİDDİ BİR TALEP VAR
Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ciddi bir taleple karşı karşıya olduklarını aktaran Babacan, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin öne çıktığını bildirdi. Babacan, gurbetçilerin 1+1'den 4+1'e kadar tüm daire tiplerinden konut aldığını belirterek, markalı konut projelerinin daha çok tercih edildiğini aktardı.

BÜYÜKŞEHİRLEDEN ALIYORLAR 
Büyük şehirlerin gurbetçiler tarafından ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Babacan, "Özellikle erişilebilir fiyatlarıyla Beylikdüzü gurbetçilerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Küçükçekmece E-5 üzerinde Atatürk Havalimanı karşısındaki projemize de gurbetçilerin ilgisi çok yüksek, lokasyon olarak bu bölge de gurbetçilerin ilk sıradaki tercihleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

500 BİN-700 BİN ÖDEME YAPIYORLAR 
Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal, son dönemde kurun yükselmesinin gelirlerindeki artış nedeniyle gurbetçilerin Türkiye'de ticari gayrimenkullere ve konutlara ilgisinin arttığını söyledi.

Son yıllarda ticari ünitelere ilgilerinin konuta nazaran daha çok arttığını dile getiren Akbal, en çok Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'daki gurbetçilerin genelde 500 bin lira ila 700 bin lira arasında harcamada bulunarak gayrimenkul yatırımı yaptığını ifade etti.

12 MİLYONLUK KONUT ALINDI
Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, kısa süre önce Berlin'de gurbetçilere özel düzenlenen Roadshow'da 12 milyon liralık satış gerçekleştirdiklerini belirterek, gurbetçilerin ilgisinin geçmiş yıllara nazaran daha yüksek olduğunu söyledi. Çelik, yükselen döviz kurunun yanı sıra avantajlı kampanyaların da satışta etkisi olduğunu bildirdi.

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