Kupadan elenen Başakşehir teknik direktörü Avcı: Bu dosyayı kapattık

Başakşehir geçtiğimiz hafta kendi evinde 1-0 mağlup ettiği Hatayspor'a bugün deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Hatayspor ise, Medipol Başakşehir'i Yusuf, Mirkan (2) ve Selim’in golleriyle 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir’in tek golü ise 18'inci dakikada Jojic’ten geldi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, flaş bir skorla biten karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. Hatayspor’u tebrik eden Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ediyoruz. Geçen hafta ilk ayakta İstanbul’da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elimize alabilirdik ama yine de avantajlı bir skorla buraya geldik."

Son derece iyi hazırlanmış bir ekip

"Oyunda bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki duruma ve şartlara göre bir oyun planı yaparsın, bugün biz de özellikle fiziki şartlara göre bir oyun planı tercih ettik. Ancak ne oyun planı tercih edersen et, oyuna odaklanmanın, konsantrasyonun ve mücadele etmenin de her zaman olması gerekir. Geri düştük, tekrar skoru cebimize aldık ve golü de bulduk. Ama karşımızda buna tam tersi mücadele ve odaklanmayla ilgili son derece iyi hazırlanmış bir rakip vardı."

"Biz de tam tersi ne oyun, ne mücadele, ne konsantrasyon ve de oyun planına uyan bir takım vardı. O zaman lig farkının olması veya oyuncu kalitesi farkı olması bir şey ifade etmiyor. Futbolu doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır."

Bu dosyayı kapattık

"Konsantrasyon ve odaklanmayla ilgili sıkıntımız vardı. Rakibi de bu galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Hem ligde hem de kupada başarılar diliyoruz. Biz bu dosyayı kapattık, bugün itibariyle kapandı. İstemediğimiz, kısa tarihimizde iki final oynadığımız hedeflerden bir tanesi ve bunun için kadro derinliğimiz olmasına rağmen buradan elenerek dönüyoruz. Bu da bize ne dersler çıkaracak, kendi kulübüm adına söylüyorum bunu, onlara bakacağız, onlar üzerinden çalışacağız."