Kundaklarken kendisi de yandı

Memur ve emekliye enflasyon farkı zammı geldi. Kim ne kadar zam alacak? Rakamlar belli oldu... haberin devamı için tıklayın »
Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekliye fark zammı getirdi. İşte beklenen rakamlar... haberin devamı için tıklayın »
Bank Asya operasyonu başladı. A Grubu hissedarı olan 68 kişi gözaltına alınıyor haberin devamı için tıklayın »
Kanada’nın Toronto şehrinde bir lüks cip kundaklandı. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama sırasında alev bir anda parlayınca kundakçı da yaralandı.
(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)
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