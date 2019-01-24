Kumluca ve Finike'de çıkan hortum kamerada

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde denizde oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.
Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum karaya kadar ulaşarak Kum, Karşıyaka ve Narinciye mahallesinden geçti. Burada bulunan seralara ve portakal bahçelerine zarar veren hortum bazı evlerde de hasara sebep oldu. Kumluca-Antalya karayolu, Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesislerinin çatısının düşmesi sonucu bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
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