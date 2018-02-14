Kuma getirince kendisini terk eden eşini 30 dakika dövüp tanınmaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze Çiçin (27) 10 yıl önce Murat Çiçin (27) ile evlendi. Bu arada çiftin 2 çocuğu oldu. Ancak buna rağmen genç kadın kendisini aldatan eşine karşı çıktığı için sürekli dayak yemeye başladığını iddia etti. Genç kadın, 11 ay önce eve gelen kumayı kabullenmeyerek baba evine gittiğini söyledi. Gamze Çiçin boşanmaya karar verdiğini ancak buna karşı çıkan kocasının sürekli kayınbabasının evini basıp tehdit etmeye başladığını ileri sürdü. Genç kadın 6 kez polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.

Bu arada Murat Çiçin kuma getirdiği kadına da şiddet uygulayınca kuma da evi terk etti. Bunun üzerine Murat Çiçin kayınbabasının evine gelip eşiyle barışıp eve götürmek istedi. Gamze Çiçin kabul etmeyince "seni öldüreceğim, yüzünü bozacağım seni kimseye yar etmeyeceğim" diyerek tehdit etti.

Karslılar Mahallesi'nde bir eve temizliğe giden kadın 12 Şubat günü temizlikten çıktığı sırada Murat Çiçin kuzeni Bülent K. ile birlikte gelerek genç kadına saldırdı. Murat Çiçin, genç kadını kuzeninin yardımıyla yere yatırıp darp etmeye başladı, daha sonrada iddiaya göre bıçak çıkartıp genç kadının boğazına dayadı. 30 dakika boyunca dövülen genç kadın, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı ancak kimse durmadı. Bir lokantadan olayı gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Kadını öldüresiye döven koca, polis tarafından emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan genç kadının ise burnunun kırıldığı, kafasına ağır darbe aldığı tespit edilirken iki gözü de morarıp kapandı.

  • Güncel 14 Şubat 2018 15:03
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