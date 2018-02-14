Kuma getirince evi terkeden eşini sokakta yarım saat dövdü

ADANA'da bir kişi, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk etikten sonra kendisiyle barışmayan eşini sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirdi. 10 yıllık evliliği boyunca kendisini aldattığı için tartıştığı eşi Murat Çiçin'den sürekli dayak yiyen Gamze Çiçin, 11 ay önce üzerine kuma getirilince baba evine gitti. Eşinin üstüne getirdiği kumayı da dövdüğü için terkedilen Murat Çiçin, eski eşini işyerinden çıkarken bir akrabasıya birlikte bıçakla rehin alıp yarım saat boyunca sokak ortasında dövdü. Hastaneye kaldırılan genç kadının ise burnunun kırıldığı, kafasına ağır darbe aldığı tespit edilirken iki gözü de morarıp kapandı.
HEM ALDATTI HEM DE SÜREKLİ DÖVDÜ: Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze Çiçin (27) 10 yıl önce Murat Çiçin (27) ile evlendi. Bu arada çiftin 2 çocuğu oldu. Ancak buna rağmen genç kadın kendisini aldatan eşine karşı çıktığı için sürekli dayak yemeye başladığını iddia etti. Genç kadın, 11 ay önce eve gelen kumayı kabullenmeyerek baba evine gittiğini söyledi. Gamze Çiçin boşanmaya karar verdiğini ancak buna karşı çıkan kocasının sürekli kayınbabasının evini basıp tehdit etmeye başladığını ileri sürdü. Genç kadın 6 kez polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.
GETİRDİĞİ KUMAYI DA DÖVDÜ TERKEDİLDİ: Bu arada Murat Çiçin kuma getirdiği kadına da şiddet uygulayınca kuma da evi terk etti. Bunun üzerine Murat Çiçin kayınbabasının evine gelip eşiyle barışıp eve götürmek istedi. Gamze Çiçin kabul etmeyince "seni öldüreceğim, yüzünü bozacağım seni kimseye yar etmeyeceğim" diyerek tehdit etti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER