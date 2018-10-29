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Kulüp resmen açıkladı! Düşen helikopterde kurtulan olmadı...

Kulüp resmen açıkladı! Düşen helikopterde kurtulan olmadı...

Leicester City Kulübü'nün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopteri dün oynanan maçın ardından talihsiz bir şekilde düşmüştü. Yaşanan helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiği resmen açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:51 - Güncelleme: 29-10-2018 08:51

Leicester City, cumartesi günü West Ham United ile oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından kulübün sahibi Srivaddhanaprabha'nın helikopteri her zaman olduğu gibi saha içinden havalanmış ve kısa süre sonra King Power Stadı'nın otoparkına düşmüştü.

Kulübün sahibi ve diğer 4 kişi yaşamını yitirdi
Leicester City Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada helikopterde bulunan kulüp sahibi ve başkanı Vichai Srivaddhanaprabha ile beraberindeki dört kişinin yaşamlarını yitirdiği, kazada kurtulan olmadığı duyuruldu.

Düşen helikopterde kimler vardı?
Leicester polisi, kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin Vichai Srivaddhanaprabha'nın ekibinden Nursara Suknamai ile Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer ve uçuş görevlisi Izabela Roza Lechowicz olduğunu açıkladı.

King Power Şirketleri sahibiydi
Srivaddhanaprabha, 2010 Ağustos ayında kulübü satın aldı ve 2011 Şubat ayından bu yana kulübün başkanlık görevini yürütüyordu.

Tayland'ın en zengin 5. ismi
Srivaddhanaprabha, Forbes’in zenginler listesinde toplam 4,9 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengin beşinci iş insanı olarak yer alıyordu.

Yıllık gelir 3,3 milyar dolar
Ünlü milyarder, Tayland merkezli duty free zinciri King Power’ı 80’li yılların sonunda kurarak yıllık geliri 3,3 milyar dolar olan uluslararası bir şirkete dönüştürmüştü.

2010 yılının Ağustos ayında Leicester City Kulübü'nü satın alan King Power şirketinin Taylandlı sahibi Srivaddhanaprabha, 2011 yılının Şubat ayından bu yana kulüp başkanlığını da yürütüyordu.

Leicester City, Srivaddhanaprabha yönetiminde 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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