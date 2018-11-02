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Kulübeden modern işyerine! Engel tanımadı

Kulübeden modern işyerine! Engel tanımadı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde oturan yürüme engelli 58 yaşındaki Mehmet Hatipoğlu, tekerlekli motosikletin üzerinde çakmak doldurma gaz makinesi ile atıldığı ticaret hayatına KOSGEB projesi sayesinde yeni ve modern bir iş yerine kavuşarak kimseye muhtaç olmadan geçimini temin etme imkanına kavuştu.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 03:30 - Güncelleme: 02-11-2018 03:30

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde oturan 58 yaşındaki Mehmet Hatipoğlu  yürüme engelli olmasından dolayı 1990'lı yılların başında 3 tekerlekli motosikletin üzerinde çakmak doldurma gaz makinesi ile atıldığı ticaret hayatına KOSGEB projesi  sayesinde  yeni ve modern bir iş yerine kavuşarak kimseye muhtaç olmadan  geçimini temin  etme imkanına kavuştu.

KOSGEB'in girişimcilere yönelik küçük işletme destek projesinin ortaya çıkması ile birlikte bu konuya ilgi gösteren Mehmet Hatipoğlu, devletin verdiği hibe destekli projeden yararlanmak için kurs şartı getirmesi ve kursun da ancak Ankara İstanbul ve İzmir'de veriliyor olmasından dolayı müracaat edemedi. Projenin gelişmesiyle birlikte Akıncılar’da açılan kursa gitti.

 Akıncılar’da sebze pazarının bir kösesinde derme çatma bir kulübede anahtarcık yaparak geçimini temin etmeğe çalışan yürüme engelli Mehmet Hatipoğlu, KOSGEB in engelli yeni girimcilere destek programından yararlanarak yüzde 90 hibe destekle yeni modern makinelerle cadde üzerinde bir dükkana taşındı.

Mehmet Hatipoğlu “Dükkanda anahtarcık, fotokopi, bıçak bileme, motorlu testere zinciri bileme, ufak ev aletleri tamiri ve bilgisayarlara yazılım yükleme isleri yaparak KOSGEB sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi geçimimi temin edebilmekteyim.  Çevrede bu alanda tek işyerine sahip olduğum için başka ilçelerden de bıçak bileme, anahtar yapımı ile birlikte birçok alanda piyasada aradığını bulamayan  müşteri  40-50 kilometre mesafeden bile benim işyerime geliyor.” dedi.

Hatipoğlu “KOSGEB’in engelli girişimci destek programından yararlanmam için proje hazırlanmasında Sivas KOSGEB personeli  ile birlikte  Sivas Milletvekili Habip Soluk ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen büyük destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. “ dedi.

İşyeri açmayı düşünen veya açtığı işyerin geliştirmek isteyen herkese KOSGEB'den faydalanmayı tavsiye eden Mehmet Hatipoğlu sistemin daha da geliştiğini söyledi.
 

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