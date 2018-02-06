Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı Şahcihan Kemal ile görüştü. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Turizm Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Bakan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı A. Şahcihan Kemal ile bir araya geldi.


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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te

Bangladeş'in mağdur Arakanlı Müslümanlara yönelik kucaklayıcı tavrını takdir ettiklerini belirten Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların göçmen konumuna gelmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki ortak çalışmaların daha da geliştiğini aktardı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te

Bangladeş ile Türkiye arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanacağını kaydeden Kurtulmuş, ülkenin Cox Bazaar gibi turistik yerleşim birimlerinde tesisleşme gibi konularda yardım istediğini, çeşitli eğitim çalışmalarıyla ülkede turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacaklarını ve Bangladeş'in kültürel mirasının imarı konusunda da destek vereceklerini söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'te

Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı Kemal'i İstanbul'da düzenlenecek Dünya Turizm Örgütü ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ortak yıllık toplantısına davet etti.

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