Külliyeyi bombalayan pilottan 'O gece uçmadım' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi gecesi Ankara'da F-16 ile uçtuğu ve Külliye yakınındaki kavşak ve otoparka iki bomba atarak 15 kişinin şehit olmasına sebep olduğu belirlenen eski üsteğmen Müslim Macit, savunma verdi.

Macit, yaklaşık bir saat süren savunmasına, "Ben terörist değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadeleriyle başladı ve o gece uçmadığını, darbe girişiminden de sabah haberdar olduğunu iddia etti.

Kendisine ait olduğu belirtilen telsiz konuşmalarını dinleyemediğini ve görüntüleri de izleyemediğini kaydeden Macit, ek savunma hakkı almak üzere savunma yaptığını söyledi.

Macit, emniyette gözaltı sürecinde işkence gördüğünü ileri sürerek, emniyet ve savcılık ifadesini kabul etmedi, mahkemedeki beyanlarının kabul edilmesini istedi.

Sanık Macit, 17 Temmuz'da Akıncı lojmanlarındaki evinde elektrik ve suyun kesik olması sebebiyle eşi ve kızını da alarak şahsi aracıyla Ayaş'taki kayınpederinin evine gittiğini, burada bulunduğu sürede filo komutanıyla temas halinde olduğunu, Whatsapp grubundan da yoklama yapıldığını anlattı.

İhtiyaç olması halinde savcı tarafından çağrılacaklarının söylendiğini ifade eden Macit, hiçbir şekilde kaçmayı düşünmediğini söyledi.

Macit, 28 Temmuz'da Ayaş ilçe Emniyet Müdürlüğünden gelen polislerce kayınpederinin evinde gözaltına alındığını, gözaltına alınmadan bir gün önce ise TSK'dan ihraç edildiğini bildirdi.

Tutuklanma sürecinde hep işkence gördüğünü öne süren Macit, bu süreçte verdiği ifadeleri kabul etmediğine yönelik beyanını tekrarladı.

Macit, Akıncı Üssü'nde 142. Filo'da görevli olduğunu ifade ederek, verilen görevleri en iyi şekilde yapmanın kendisi için hep öncelikli olduğunu savundu.

Ramazan bayramında nöbetçi olduğunu ve çağrıldığında hemen gelecek şekilde beklediğini, yine bayramda 141. Filo'ya verilen terörle mücadele harekatı görevi kapsamında görevlendirildiğini anlatan Macit, 11-15 Temmuz haftasında da normal mesaisini sürdürdüğünü söyledi.

  • Güncel 27 Şubat 2018 16:21
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