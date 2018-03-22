Külliye'de içince mest oldu tarifini de aldı! İşte esrarlı içecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Canan Karatay’ı kabul etti.

Külliye'de içince mest oldu tarifini de aldı! İşte esrarlı içecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Canan Karatay’ı kabul etti. Başbaşa gerçekleşen görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.

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Külliye'de içince mest oldu tarifini de aldı! İşte esrarlı içecek

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı. Toplantı tesadüf değil. Zira bir süredir Külliye'de Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yemek kültüründe bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağında sağlıklı, kilo yapmayan gıdalardan yapılmasına dikkat ediliyor. Mutfakta yemekler buna göre yapılırken, Karatay gibi isimler de bu konuda söyleşiye çağrılıyor.

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Külliye'de içince mest oldu tarifini de aldı! İşte esrarlı içecek

İşte bu dönüşümü bugün medyada yazan bir isim vardı: Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat.
Fırat, Külliye mutfağından yediği yemekleri ayrıntılarıyla köşesinde anlattı. "Benim Michelin yıldızım Külliye’ye" diyerek Külliye'deki yemekleri öven Fırat, çok sevdiği “vanilyalı zencefil”in tarifini de aktardı.

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Külliye'de içince mest oldu tarifini de aldı! İşte esrarlı içecek

Söz konusu içecekten bir bardak isteyip çok beğendiği için 3 bardak içtiğini anlatan Fırat, tarifteki malzemeyi şöyle duyurdu: "10 adet limon, 1 kg taze zencefil, 1 adet çubuk vanilya, 500 gr süzme bal, 3 lt su, bir bağ taze nane" İşte Hande Fırat'ın yazısı...

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