'Kullanmadım' dediği ByLock'a bakın kez bağlanmış?

Kararda, sanık Kara'nın, telefonundan "tersadam" kullanıcı adıyla FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında iletişim amacıyla kullandığı ByLock'a 7 bin 359 kez bağlandığı belirtildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Hakan Batırhan Kara'ya verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Kara'nın, Bitlis Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği anımsatıldı.

Sanık Kara'nın, 7 Ocak 2018'de Soner Çetinkaya adına düzenlenmiş sahte kimlikle Muş Havalimanı terminal binasında yakalandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ByLock raporuna göre sanık Kara'nın, telefonundan 'tersadam' kullanıcı adıyla FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında iletişim amacıyla kullandıkları ByLock programına 7 bin 359 kez bağlandığı, telefonunda kendisinin eklediği ve kendisini ekleyen arkadaşlarının olduğu, gelen ve giden aramalar ile mesajların bulunduğu tespit edilmiştir. Ele geçirilen telefonunun imaj incelemesinde ise 'Kakao Talk' isimli programların kalıntıları tespit edilmiştir. Tüm delil ve tespitlerden hareketle sanığın programı kullanmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilmemiş ve ByLock'u kullandığı kanaatine varılmıştır."

ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil gücünde olduğu vurgulanan kararda, ByLock kullanıcısı olmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli bir delil olarak görüldüğü anlatıldı.

Örgütün ancak ketumluğundan şüphe etmeyecek kadar güvendiği üyelerine bu programı yüklediği ifade edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Başka bir deyişle ByLock yüklenmeye değer bulunmak gerekmektedir. Alelade bir örgüt mensubuna bu programın yüklenemeyeceği açıktır. Tıpkı PKK terör örgütü yönünden kod isim verilecek kadar güvenilen ve örgütün gizli yapısına dahil olan kişinin örgüt üyesi kabul edileceğine dair yüksek mahkeme içtihatlarında da olduğu gibi FETÖ/PDY yönünden de ByLock mesaj sistemine dahil edilecek kadar önem verilen kişinin örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekecektir."

"Sanığın derecesi A5 olarak kodlanmış"

Kararda, sanığın örgütsel tavır sergileyip örgüt elebaşının emirleri doğrultusunda Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaparak örgütsel bilinç ve itaat duygusuyla yardımda bulunduğu kaydedildi.

Ele geçirilen micro SD kartta yapılan inceleme raporunda da sanığın derecesinin A5 olarak kodlandığı bildirilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kodun örgüt içerisinde 'FETÖ mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri' ifade ettiği tespit edilmiştir. Sanık veri inceleme raporunu kabul etmemişse de örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin kodlanamayacağı açıktır. Rapor, sanığın örgütle bağlantısını gösterir delil olarak kabul edilmiştir. Sanığın aksi yöndeki savunması suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varılarak inandırıcı bulunmadığından itibar edilmemiştir."

Sanığın FETÖ/PDY ile hiyerarşik bağ kurduğu, örgüte bilerek ve isteyerek üye olduğu vurgulanan kararda, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği hususunda mahkemece Kara'nın cezalandırılmasına yönelik vicdani kanaatin oluştuğu ifade edildi.

Kararda, "Tüm delil ve gerekçelerden sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmüştür. Sanığın ByLock kullandığı, örgütsel tavır sergileyerek birçok kez örgütle irtibatlı Kimse Yok Mu Derneğine yardım ettiği, örgüt tarafından FETÖ mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviye olan kişi olarak kodlandığı gerekçesiyle, ilgili kanun maddeleri gereğince takdiren ve teşdiden 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.