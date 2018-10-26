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Kulak temizliğinin zararı var mıdır nasıl temizlenir?

Kulak temizliğinin zararı var mıdır nasıl temizlenir?

Kulak temizliğinin zararlı olup olmadığını Cevapla TV uzmanlarından KBB uzmanı DOÇ.DR. Ozan Seymen yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 02:00 - Güncelleme: 26-10-2018 02:00

Cevapla TV Uzmanlarından KBB uzmanı DOÇ.DR. Ozan Seymen Sezen, kulak temizlemenin zararlı olmadığını ve ayrıca gerekli olduğunu söylüyor. Uygulamanın emin ellerde yapıldığı taktirde zararlı olmadığını dile getiren KBB Uzmanı Ozan Seymen Sezen şu şekilde açıklamalarda bulundu.

KULAK ZARINI TEMİZLEMEK GEREKMEKTEDİR
Bize en çok gelen sorulardan birisi de kulak temizleme ile ilgilidir. Kulak temizlemek zararlı değildir. Eğer bir kulak çok kirlendiyse ve kulak yolu tıkanıp ses iletimi engellediyse, kulak zarını temizletmek gerekmektedir. Aslına bakarsanız, bu oluşan kirler tüm insanların kulak yolunda bir miktar üretilir. Ancak kulağın kendine özel temizleme mekanizmasıyla bu kirler atılır. Ama bazı insanlarda bu mekanizma bozuk olduğundan dolayı, kulak içerisinde birikme yapabilir.

Hastaların en büyük endişesi, kulağı temizledikten sonra, bu kir daha yoğun bir şekilde tekrarlanır mı?
Aslında böyle bir şey mümkün değildir. Kulak kiri temizlendiği için, tekrar yoğun bir şekilde oluşmamaktadır. Böyle kişiler 6 ayda bir kontrole gidip, kulaklarını temizletmelidir. Ancak kulak tıkanıklığı olmayan kişilerde, temizletmeye gerek yoktur.

Herhangi bir zararı yoktur
Yine bu soruya verilebilecek en güzel cevaplardan birisi de şu, eğer lavabonunuz tıkandıysa, açmanız zararlı mıdır? sorusuyla benzetebilir. Eğer, o lavabo açılmazsa, lavabonuzu kullanamazsınız. Kulağınızı açmazsanız, kulağınızı kullanamazsınız. Dolayısıyla kulak temizlemenin herhangi bir zararı yoktur. İşitme kaybını ortadan kaldırabilmek amacıyla, mutlaka temizletmek zorundasınız. Ancak, tıkanıklık yoksa, temizletmeye gerek yoktur.

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