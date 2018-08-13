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Kulak temizleği nasıl yapılır, evde kulak temizlemek zararlı mı?

Kulak temizleği nasıl yapılır, evde kulak temizlemek zararlı mı?

Kulak bakımını kendi yapan bir organdır. Bu yüzden kulak temizliği sürekli yapılmamalıdır. Kulak kiri olarak gördüğünüz, aslında kulağı koruyan bir madde olduğunu vurgulayan KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen kulak temizliği ile ilgili bilinmeyenleri cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 12:00 - Güncelleme: 13-08-2018 12:00

Kulağımızı kendimiz temizleyebilir miyiz? Doktor'a kulak temizliğine ne zaman gidilir? Kulak temizliği nasıl yapılır? Kulak temizliği zararlı mıdır? KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen'e merak edilen soruları cevapla.tv'de yanıtladı. 

Bize en çok gelen sorulardan birisi de kulak temizleme ile ilgilidir. Kulak temizlemek zararlı değildir. Eğer bir kulak çok kirlendiyse ve kulak yolu tıkanıp ses iletimi engellediyse, kulak zarını temizletmek gerekmektedir. Aslına bakarsanız, bu oluşan kirler tüm insanların kulak yolunda bir miktar üretilir. Ancak kulağın kendine özel temizleme mekanizmasıyla bu kirler atılır. Ama bazı insanlarda bu mekanizma bozuk olduğundan dolayı, kulak içerisinde birikme yapabilir.

Hastaların en büyük endişesi, kulağı temizledikten sonra, bu kir daha yoğun bir şekilde tekrarlanır mı?

Aslında böyle bir şey mümkün değildir. Kulak kiri temizlendiği için, tekrar yoğun bir şekilde oluşmamaktadır. Böyle kişiler 6 ayda bir kontrole gidip, kulaklarını temizletmelidir. Ancak kulak tıkanıklığı olmayan kişilerde, temizletmeye gerek yoktur. Yine bu soruya verilebilecek en güzel cevaplardan birisi de şu, eğer lavabonunuz tıkandıysa, açmanız zararlı mıdır? sorusuyla benzetebilir. Eğer, o lavabo açılmazsa, lavabonuzu kullanamazsınız. Kulağınızda açmazsanız, kulağınızı kullanamazsınız. Dolayısıyla kulak temizlemenin herhangi bir zararı yoktur. İşitme kaybını ortadan kaldırabilmek amacıyla, mutlaka temizletmek zorundasınız. Ancak, tıkanıklık yoksa, temizletmeye gerek yoktur.

Kaynak: cevapla.tv 

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