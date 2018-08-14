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Kulak çubuğu ile kulak temizlemek doğru mu?

Kulak çubuğu ile kulak temizlemek doğru mu?

Kulak kirlerine en çok sebep olan şeylerden biri de, kulak çöpü kullanma alışkanlığı olduğunu belirten cevapla.tv uzmanlarından KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen kulak çöpü kullananları şu şekilde uyardı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 01:00 - Güncelleme: 14-08-2018 01:00

Kulak içini kurcalamak, kulak çubuğu gibi cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozduğunu dile getiren KBB uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen kulak çöpü kullananları uyardı.

Kulak kirlerine en çok sebep olan şeylerden biri de, kulak çöpü kullanma alışkanlığıdır. Nedeni ise, kulak temizleme çöpleri, doğal temizleme mekanizmasını bozduğu için, kulak kirlerinin dışarı atılmasını engeller ve bu kulak kirlerinin kulak yolunda birikmesine sebep olurlar. Kulak çöpü kullanmak, bu yüzden zararlıdır. Kulağınızı temizlemek için yapmanız gereken, banyodan sonra havluyla ya da bir peçeteyle temizlenmesi yeterlidir.

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