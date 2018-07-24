Kulağım çınlıyor ne yapmalıyım? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Genel de önemsemediğimiz "Biri beni andı" şeklinde yorumladığımız kulak çınlaması tıp dilinde tinnitus olarak adlandırılır. Peki kulak çınlaması neden olur? KBB ve Ses Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İsmail Koçak kulak çınlaması nedir, tedavi yöntemleri nelerdir sorularını cevapla.tv'ye cevapladı.

Kulak çınlaması, kulakta duyulan normal seslerin dışında duyduğumuz seslerdir. Kulağın kendi içindeki sestir. İşitme kaybınız olduğu zaman, kaybınız oranında kulak ses üretir. Buna biz çınlama deriz. Eğer ince seslerde kaybımız varsa tiz bir çınlama duyarız. Eğer kalın seslerde kaybımız varsa boğuk bir çınlama duyarız. Aslında çınlamayı kulağın kendisi değil beyin üretir.

Aynı zamanda kulağın çevresinde hareketli bir çok kas vardır. Bunların aşırı kasılması ya da gevşemesi de, mekanik bozukluklar da, sürtünmeler de çınlama hissi doğurur. Çınlamanın onlarca farklı nedeni vardır ve tedavileri de bu nedenlere göre yapılır. En çok gördüğümüz çınlama tipi ileri yaşlarda görülen presbiakuzi dediğimiz ileri yaş çınlamasıdır. İç kulak zamanla eskir ve eskidiği için işitme kaybına yol açar, biz de bunu çınlama olarak duyarız.

Kaynak: cevapla.tv