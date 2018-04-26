Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Küfür etmek bir zamanlar nahoş bir alışkanlık olarak bilinirdi ama araştırmalar daha “renkli” bir dil kullanmanın bazı faydalarını buldu. Lanet okumak sadece akıl ve fiziki sağlığımıza destek olmuyor aynı zamanda diğerleriyle konuşmalarımızı olumlu etkiliyor. Hatta bilimsel çalışmalara göre bir zeka göstergesi de sayılan küfür, ağrıya dayanıklılığı bile artırıyor. Küfürün faydaları konusunda kanıta mı ihtiyacınız var? Huffingtonpost.com’dan Lindsay Holmes, söz dağarcığınıza birkaç küfür eklemenin hiç de fena olmayacağını gösteren bilimsel sebepleri aşağıda listeledi: