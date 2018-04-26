Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Küfür etmek bir zamanlar nahoş bir alışkanlık olarak bilinirdi ama araştırmalar daha “renkli” bir dil kullanmanın bazı faydalarını buldu.

Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Küfür etmek bir zamanlar nahoş bir alışkanlık olarak bilinirdi ama araştırmalar daha “renkli” bir dil kullanmanın bazı faydalarını buldu. Lanet okumak sadece akıl ve fiziki sağlığımıza destek olmuyor aynı zamanda diğerleriyle konuşmalarımızı olumlu etkiliyor. Hatta bilimsel çalışmalara göre bir zeka göstergesi de sayılan küfür, ağrıya dayanıklılığı bile artırıyor. Küfürün faydaları konusunda kanıta mı ihtiyacınız var? Huffingtonpost.com’dan Lindsay Holmes, söz dağarcığınıza birkaç küfür eklemenin hiç de fena olmayacağını gösteren bilimsel sebepleri aşağıda listeledi:

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Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Araştırmalar küfretmenin savunduğunuz bir savın etkinliğini ve ikna ediciliğini artırabileceğini buldu. BBC’nin haberine göre iletişime faydası bununla sınırlı değil. Küfür etmek bir konu hakkında nasıl hissettiğinizi detaylı açıklamanızı veya fiziksel kavgaya girmeden anlatmanızı da sağlıyor.

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Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Yakın zamanda yapılan bir çalışma küfreden insanların sıklıkla daha az yalan söyleyen ve daha yüksek ahlaki standartlara sahip insanlar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar katılımcıların küfür kullanımını inceledi ve kişinin doğruluğunu belirlemek için kontrol soruları soran bir grup değerlendirmeden oluşan bir yalan ölçeği yapmalarını sağladılar. Çalışma küfür edenlerle dürüstlük seviyeleri arasında doğrudan ilişki saptadılar.

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Küfürün faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Parmağımızı çarptığımızda bir iki sayıp sövme işe yarıyorsa, bunun bir sebebi var. 2011’de yayınlanan bir çalışma küfretme ağrıya dayanabilme becerinizi artırabilir. Time’ın yer verdiği makalede araştırmacılar sövmenin vücuttaki, morfin gibi ilaçların yatıştırma etkisine benzeyen, doğal, ağrı kesici kimyasalların salgısını harekete geçirdiğini öne sürdü.

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