Kudüs’ün işgaline katılan İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa’ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, "1967 yılında Mescid-i Aksa’yı işgal eden bir grup eski asker ile Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Halevi, İsrail polisine bağlı çekim ekibi ile Harem-i Şerif’e baskın düzenledi." ifadelerini kullandı.

Dibs’in medyayla paylaştığı video görüntülerinde, eski askerlerden oluşan grup ile Kudüs Emniyet Müdürü Halevi’nin Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahra’ya girdiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca Aksa'daki bazı Müslümanların askerlere tepki gösterdiği, Yahudi grubun mescidin içinde bir süre dolaştıktan sonra çıktığı görülüyor.

Aralarında askerlerin de bulunduğu 188 fanatik Yahudi dün de Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya giriyor.

İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise dikkati çekiyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 5 muhafızı ile bir Filistinli aktiviste 4 ila 6 ay arasında değişen zamanlarla Harem-i Şerif’ten uzaklaştırılma cezası verdiği duyurulmuştu.



Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.