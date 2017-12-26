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Kudurdular! İsrail, Filistinliler için 'idam cezası' getiriyor

Kudurdular! İsrail, Filistinliler için 'idam cezası' getiriyor

BM'deki Kudüs bozgunuyla Filistinlilere yönelik terörünü daha da artıran İsrail, şimdi de Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını yarın Parlamento'da oylamaya sunacak.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:55 - Güncelleme: 26-12-2017 08:55

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı, yarın İsrail Parlamentosunda oylamaya sunulacak. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının çarşamba günü İsrail Parlamentosu Knesset'te oylamaya sunulacağını bildirdi.

ABD'Yİ ÖRNEK ALMIŞLAR: İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu. Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.

KAFAYA BAK, GEREKÇEYE BAK! Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu.

Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

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