Kudret narı nedir, nelere faydalıdır?

Kudret narı, insanoğlunun kullandığı en eski ve sağlıklı sebzelerden ve şifalı bitkilerden birisidir. TABDER Başkanı Ayhan Ercan'a cevapla.tv izleyenleri için sorduk bakın ne yanıtlar verdi...

Tropik iklim bölgelerinde çokça yetiştirilen kudret narı, özellikle Asya ve Doğu Afrika'da kendiliğinden yetişmesi nedeniyle oldukça revaçta. İlaç endüstrisinde en çok kullanılan doğal ürünlerden olan bu bitki, Türkiye'de çok bilinmese de yaygın olarak Bursa ve Yalova çevresinde yetiştiriliyor. Hamken yeşil, olgunlaştığında sarı ile turuncu arası bir renge sahip olan ve görüntüsüyle dikkat çeken meyve, halk arasında acayip elma olarak da biliniyor. İçinde ise tıpkı nar gibi kırmızı ve çok taneli küçük meyveler bulunuyor. Tadına gelince, ne yazık ki pek iyi değil. Ama insan, adı gibi kudretli bu bitkinin faydalarını öğrenince tadı pek de önemli olmuyor.

Kudret narı'nın faydaları: Kudret narı aslında bir sebze değil, bir meyvedir. Bitkinin tüketilen ve çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan kısmı acı balkabağının meyvesidir. Acımsı tadını ön plana çıksa da, sadece bu gerçeği değil aynı zamanda acı kabak suyunun sunduğu geniş faydaları da gözden kaçırmış oluruz. İçerken acısını azaltmak için, biraz bal ve elma veya armut gibi tatlı meyvelerle eşleştirilir. Kudret narı yağının, sert tadını azaltmak için limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bir tutam karabiber ve zencefil de acılığı azaltabilir. Kudret Narı; Kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Karaciğeri temizler. Kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: cevapla.tv