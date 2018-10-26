Küçük yaşta kanser yüzünden bacağı kesildi! Mesleği herkesi şaşırttı

Tüm dünya basınında geniş yankı uyandıra Tessa Snyder, yapılan haberlere göre 29 Eylül 2000 yılında kemik kanseri sebebiyle hayatta kalması için sağ bacağını ameliyatla aldırdı. Ancak giden sadece bacağı değildi, aynı zamanda uzun kahverengi çok sevdiği saçlarıyla da vedalaşmak zorunda kaldı.
Tessa Synder, agresif kemoterapi sonrası ise 2001'de kanserden kurtulmayı başardı, artık tek bacakla dünyaya tutunmaya çalışan gencin akıl almaz hikayesi ise 20 yıl sonra kendini gösterdi. Tessa Synder, tek bacağıyla olsa bile göz dolduran güzelliğiyle, markaların peşinden koştuğu bir manken haline geldi.
DAHA SEKSİ VE DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM Synder bir röportajında kendisini her zamankinden daha seksi ve daha güzel hissettiğini söylemişti.
Snyder, bacağına takılan protezini tamamen kabul etmesinin neredeyse 20 yılını bulduğunu belirtirken, ilk başlarda kendisine acıdığını ve çok acı çektiğini de ifade etti.
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