Küçük yaşta kanser yüzünden bacağı kesildi! Mesleği herkesi şaşırttı

Philadelphialı 29 yaşındaki Tessa Snyder üzücü bir şekilde 11 yaşında kemik kanserine yakalandı. Tessa Synder küçük yaşta sağ bacağını kanser sebebiyle kaybetti ancak şu an yaptığı mesleği duyunca gözlerinize inanamayacaksınız.

Tüm dünya basınında geniş yankı uyandıra Tessa Snyder, yapılan haberlere göre 29 Eylül 2000 yılında kemik kanseri sebebiyle hayatta kalması için sağ bacağını ameliyatla aldırdı. Ancak giden sadece bacağı değildi, aynı zamanda uzun kahverengi çok sevdiği saçlarıyla da vedalaşmak zorunda kaldı. Twitter

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Tessa Synder, agresif kemoterapi sonrası ise 2001'de kanserden kurtulmayı başardı, artık tek bacakla dünyaya tutunmaya çalışan gencin akıl almaz hikayesi ise 20 yıl sonra kendini gösterdi. Tessa Synder, tek bacağıyla olsa bile göz dolduran güzelliğiyle, markaların peşinden koştuğu bir manken haline geldi. Twitter

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DAHA SEKSİ VE DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM Synder bir röportajında kendisini her zamankinden daha seksi ve daha güzel hissettiğini söylemişti. Twitter

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