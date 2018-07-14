Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Bu kez annesi Kate Middleton ve amcası Prens Harry'nin yeni karısı Meghan Markle'dan bile rol çalan kişi ise Prenses Charlotte oldu. 3 yaşındaki Prenses Charlotte, geçen hafta küçük kardeşi Prens Louis için düzenlenen vaftiz töreninin en çok dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.
Doğduğundan bu yana kameralar karşısında olan Prenses Charlotte, St James Sarayı'ndaki şapelde düzenlenen törene babası Prens William'ın elinden tutarak gitti. Tören programına ait kitapçığı da taşıyan Prenses Charlotte, fotoğraflarını çeken gazetecilerle de ilginç bir diyalog kurdu.
Fotoğrafları çekilirken yüzündeki ciddi ifadeyi bozmayan küçük kız, hiç beklenmedik bir anda gazetecilere "Siz gelmiyorsunuz" diye seslendi ve uzun bir bakış attı.
Sonra da babası Prens William, annesi Kate Middleon ve erkek kardeşleri Prens George ve Prens Louis ile birlikte törenin yapılacağı salona doğru ilerledi.
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