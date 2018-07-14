Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Bu kez annesi Kate Middleton ve amcası Prens Harry'nin yeni karısı Meghan Markle'dan bile rol çalan kişi ise Prenses Charlotte oldu. 3 yaşındaki Prenses Charlotte, geçen hafta küçük kardeşi Prens Louis için düzenlenen vaftiz töreninin en çok dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.

