Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

ARAZİ TOKİ'NİN ÇİFTLİK DE KAÇAK... Köpeklerle korunan çiftlikte kimsenin olup olmadığını inceleyen ekipler kulübeleri yıktı. Yaklaşık bir saat süren yıkım anı ise havadan görüntülendi.Maltepe Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Celal Çelebi: “Burası TOKİ’ye ait bir arazi, çiftliğin her hangi bir izni yok onu için yıkım kararı aldık. Burada mevcut barakaları yıkıyoruz” dedi.