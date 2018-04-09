Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

İSTANBUL Maltepe'deki yetiştirme yurdundan kaçan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen kızların silah zoruyla alıkonulup cinsel istismara uğradığı 'Dehşet Çiftliği' kaçak olduğu gerekçesiyle bir saatte yıkıldı...

Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

İSTANBUL Maltepe Ferhatpaşa'da yetiştirme yurdundan kaçan küçük yaştaki kızların alıkonulduğu kaz çiftliği Maltepe Belediyesi zabıta kipleri tarafından bir saatlik bir çalışmayla yıkıldı. İstanbul'daki yetiştirme yurtlarından kaçan yaşları 14 ile 17 arasında değişen küçük yaştaki kızlar, kaçak kaz çiftliğinin sahibi Abuzer Sayan tarafından silah zorula burada tutuldukları ve cinsel istismara uğradıkları ortaya çıkmıştı. Kangal köpekleriyle korunan çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD’ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirilmişti.

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Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

'DEHŞET ÇİFTLİĞİ' DENİLMİŞTİ... Maltepe, Ferhatpaşa’da Şubat ayında bir çiftlikte yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu ortaya çıkınca 'Dehşet Çiftliği' olarak bilinen çiftlik sabah saatlerinde yıkıldı. Erken saatlerde çiftliğe gelen Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çiftlikte inceleme yaptıktan sonra yıkımı gerçekleşti. Yıkım esnasında polislerde güvenlik önlemi aldı.

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Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

ARAZİ TOKİ'NİN ÇİFTLİK DE KAÇAK... Köpeklerle korunan çiftlikte kimsenin olup olmadığını inceleyen ekipler kulübeleri yıktı. Yaklaşık bir saat süren yıkım anı ise havadan görüntülendi.Maltepe Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Celal Çelebi: “Burası TOKİ’ye ait bir arazi, çiftliğin her hangi bir izni yok onu için yıkım kararı aldık. Burada mevcut barakaları yıkıyoruz” dedi.

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Küçük kızların zorla istismar edildiği Dehşet Çiftliği yıkıldı...

3 PİTBUL VE 1 KANGALLA KORUMUŞ... İstanbul polisi yetiştirme yurtlarında kalan bazı kızların, bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etmesi üzerine 24 saat köpeklerle korunan çiftlik basılmış, 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri, kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına almıştı.

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