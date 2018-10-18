Küçük kızı telefonla taciz eden sapık gözaltına alındı!

Samsun'da 13 yaşındaki kız çocuğunu telefonla arayarak taciz ettiği iddia edilen 1 zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kesin olmayan bilgilere göre, 13 yaşındaki kız çocuğunu telefonla arayarak rahatsız edip buluşma teklifinde bulunduğu iddia edilen O.Ö. (32), şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan zanlı Samsun Adliyesine sevk edilmek üzere ekipler tarafından götürüldü.

NUMARAYI ESKORT SİTESİNDEN ALMIŞ

O.Ö., aradığı telefon numarasını internetteki eskort sitelerinden aldığını iddia etti.Polisteki sorgusu tamamlanan O.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi.