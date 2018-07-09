Küçük kızı motosikletine atıp kaçırdı: Kendi kızım gibi büyütecektim!

Çin'de motosikletli bir adamın küçük kız çocuğunu kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Adamın, 3 yaşındaki çocuğu yiyecek vaadi ile yanına çektikten sonra motosikletine atarak olay yerinden uzaklaştırdığı anlaşıldı.

BABA, HEMEN POLİSE KOŞTU Jiangxi Eyaleti'nin Ganzhou şehrinde yaşanan olayda, önce isteksiz görünen kızı elindeki poşet ile kandıran adam, daha sonra motorunun önüne oturtarak kaçırmayı başardı. Kızının ortadan kaybolduğunu fark eden baba ise hemen polise koştu.

KENDİ KIZI OLARAK BÜYÜTMEK İÇİN KAÇIRMIŞ Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, küçük kızı 18 saat sonra bulmayı başardı. Kızın herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı anlaşılırken adamın insan kaçakçısı olduğu açıklandı. Zhang isimli adam, amacının küçük kızı kendi kızı gibi büyütmek olduğunı söyledi.