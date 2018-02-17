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Küçük kıza cinsel istismar infial yarattı

Küçük kıza cinsel istismar infial yarattı

12 Şubatta Adana'da meydana gelen olayda, alkollü şekilde komşusunun sokak düğününe giden Sedat K. bir süre sonra evde uyumakta olan 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti. Yaşanan bu akıl almaz olay sonrası sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Çok sayıda kişi internet platformlarında idam kampanyalarına destek olmaya başlayarak yaşanan bu tarz durumların cezasız kalmamasını isteyen paylaşımlarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 01:16 - Güncelleme: 17-02-2018 01:16

ADANA'da yaşanan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz olayı ülke genelinde büyük ses getirirken sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. İnfial yaratan bu iğrenç olay sonrasında internet ortamında 'Tecavüze idam istiyoruz' kampanyası bile başlatılırken ünlü isimler de bu çağrıya destek oldular.

Çok sayıda ünlü ismin de konuya dikkat çekmesiyle adeta ülke gündemine oturan olay sonrası #istismardeğilcinayet etiketine binlerce yorum yapıldı.

İLK TEPKİ DEMET AKALIN'DAN

Kendisinde bir küçük kızı olan Demet Akalın çocuk tecavüzlerine tepkisini şöyle dile getirdi: -Çüklerini mi kesiceksiniz!!! İdamm mı getirceksiniz!!! Napıcaksanız hadii artık ya!!! Fenalaştım okurken!!! Yeter!! Allah belanızı vermeden yargı versin artık ya!!!

Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe gibi isimlerse tecavüze idam kampanyasına katılarak tepkilerini gösterdi.

Öte yandan sosyal medyada bu tarz insanlık dışı eylemleri gerçekleştiren kişilere olan öfke günlerdir dinmek bilmedi. İdam cezasının bu kişiler için mutlaka uygulanması gerektiğine vurgu yapan birçok kullanıcı tepkilerini de çok sert bir şekilde dile getirdiler.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

Demet Akalın'ın paylaştığı tecavüz olayı kan dondurdu

Yıldız Tilbe 'beni elleyenin haddi hesabı yok' deyip saydırdı

 

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