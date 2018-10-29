Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çocuğun öldüğünü düşünen Ş.A., üzerini taş ve otlarla örterek uzaklaştı. Kız çocuğu bir müddet sonra ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Tutuklanan Ş.A. için müebbet hapis isteniyor.

Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çocuğun öldüğünü düşünen Ş.A., üzerini taş ve otlarla örterek uzaklaştı. Kız çocuğu bir müddet sonra ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Tutuklanan Ş.A. için müebbet hapis isteniyor.

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Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Korkunç olay, Trabzon’un Maçka ilçesi Kırantaş Mahallesi’nde yaşandı. İnek otlatan 13 yaşındaki B.Ç.’yi kovalayarak yakalayan bir kişi, kızın boğazını sıkarak tecavüz etmek istedi. Boğazı sıkıldığı için bağırmayı başaramayan küçük kız, ölü numarası yaptı. Kızın öldüğünü düşünen saldırgan, üzerini taşlar ve çalılarla örtüp kaçtı.

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Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra B.Ç.'nin ablası yaylada ineklerin bulunduğu bölgede kardeşine seslenerek aramaya başladı. Ablasının sesini duyan B.Ç., çığlık atarak üzerine örtülü taşlardan ve çalılardan kurtuldu.

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Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Eve dönen abla-kardeş olanları annelerine anlattı. Hemen jandarma karakoluna giden anne, şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan B.Ç. saldırganın üzerine doğru koştuğunu, kendisinin ise kaçmaya çalışırken takılıp düşünce yakalandığını söyledi.

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