Küçük kız tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çocuğun öldüğünü düşünen Ş.A., üzerini taş ve otlarla örterek uzaklaştı. Kız çocuğu bir müddet sonra ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Tutuklanan Ş.A. için müebbet hapis isteniyor.