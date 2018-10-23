Küçük Derviş canice öldürüldü... 43 yerinden bıçaklandı

MERSİN'de 5 yaşındaki Muhammet Derviş, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Suriyeli Anne Ranya Derviş ve yakınları, çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

CANAVARCA HİZLE ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Alican Kart gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kart, tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından yargılanan Kart'ın duruşmasına bugün devam edildi.

'ARKADAŞINI SUÇLADI'

Duruşmada yaptığı savunmasında arkadaşını suçlayan Kart, "İlk mahkemede korktum, yalan söyledim. Ö.T. isimli arkadaşım da vardı. Ondan şikayetçiyim. Bana zorla uyuşturucu ve içki içirdi. Beni olaya sürüklemeye çalıştı. 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi. Ben de bıçakladım" diye savunma yaptı.