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Küçük çocuk yaralı köpeğin başından 1 saat ayrılmadı

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka iki ayağı kırık halde olan yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, korkudan park halindeki minibüsün altına giren yavru köpek için veteriner ekip çağırdı. Bu sırada 5 yaşında olduğu öğrenilen Muhammet Ege Abaylı, veteriner ekipler gelene kadar yavru köpeğin başından ayrılmayarak köpeğe moral vermeye çalıştı. Yere uzanan küçük çocuk, şınav çekerek minibüsün altındaki köpeğe bakıp son durumunu takip etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Köpeğin başında yaklaşık bir saat bekleyen Muhammet Ege Abaylı, muhabirin "Gördün mü köpeği" sorusuna da ilginç cevaplar verdi. Köpeğin durumun kötü olduğunu söyleyen küçük çocuk, "Ağzı kanıyordu. Dizi kanıyordu. Onu ağlatmamak için pek çok şey yapıyordum. Turp gibi diyorum ama bu ağlamaz turp gibi bir şey güzel yani. Ama dizleri kan. Hiçbir şey yok aslında ama biraz değişik ortam olduğu için hayat böyle. 9 bin 100 yıldır buradaydı. Ama aramak için birkaç yıl geçmiş olabilir. Bir tane daha haber duyduk, bir köpek yaralanmış, aramışlar aramışlar gelmemişler” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 26 Şubat 2018 17:29
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