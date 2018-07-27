Küçük çocuk demir dolabın altında kaldı!

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntü başıboş bırakılan yaramaz çocukların neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde yalnız başlarına oyun oynarken demir dolaba asılan çocuklardan biri, feci şekilde duvara sabitlenmemiş olan dolabın altında kalıyor. Olaydan sonra yardıma gelen kişiler yerdeki baygın çocuğu apar topar hastaneye götürüyor. Çocuğun durumu hakkında bilgi olmazken yaşanan o anlar kameraya yansıyor.

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