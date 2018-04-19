Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu

Sarıçam ilçesindeki Dr. Mithat Özhan bulvarında 01 B 8155 plakalı bir otomobilin arka koltuğunda oturan küçük bir çocuk başını camdan sarkıtarak yolculuk yaptı. Sol şeritte ilerleyen otomobilde çocuğun başı şans eseri herhangi bir yere çarpmadı. Yürekleri ağızlara getiren yolculuk, trafikte ilerleyen başka vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Küçük çocuk çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre başı dışarıda yolculuk yaptı. Otomobil daha sonra gözden kayboldu.

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